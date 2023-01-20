Чулпан Хаматова назвала «возрастные штуки», из-за которых завершит карьеру в 47 лет

47-летняя актриса Чулпан Хаматова планирует как можно скорее завершить карьеру. Для этого есть две причины.

Во-первых, Хаматова испытывает «страх публичных выступлений». Каждый раз при выходе на сцену у актрисы «начинают трястись руки».

Вторая причина, по которой она хочет «побыстрее отказаться от актерства», - это возраст. Хаматова отметила, что, с одной стороны, с возрастом приходит опыт, но с другой, начинают проявляться «возрастные штуки». Она почувствовала, будто «проваливается» по сравнению с тем состоянием, которое было пять лет назад.

«Я не понимаю, как так: вдруг перестает получаться буква «ч», когда ты быстро говоришь», - сказала знаменитость.

В декабре стала известна истинная причина бегства Хаматовой в США.