Пошла на крайние меры: обвиняемая в разводе Алсу Анастасия Решетова закрыла свой профиль в соцсети

Модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в разводе певицы Алсу с мужем, заявила, что решила оградить себя от недоброжелателей, которые «подсматривают» за ней. Девушка закрыла свой профиль в соцсети, оставив возможность следить за своей жизнью только подписчикам.

В конце августа стало известно, что Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Судя по всему, разборки между «соперницами» все еще продолжаются. Анастасия Решетова дала понять, что певица «подглядывает» за ней. По мнению модели, артистка не хочет, чтобы ее рассекретили, поэтому не подписывается на блог «конкурентки».

Однако Анастасия Решетова нашла способ решить проблему с теми, кто за ней «подсматривает». Девушка закрыла свою страницу в соцсети.

«Решила пока сделать свой профиль закрытым. Как-то приятно делиться моментами с теми, кто подписан на меня, а не с теми, кто подсматривает», — заявила Анастасия Решетова, сопроводив свои слова снимком яхты в Санкт-Петербурге, где модель недавно «провела потрясающие выходные».

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, у них трое детей. Однако в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, по слухам, предприниматель постоянно изменял артистке, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее знаменитость подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». 27 августа пара официально развелась.

Ранее мы писали о том, что Алсу рассказала, как живет после развода с Яном Абрамовым.