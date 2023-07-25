Пошла на «экзекуцию» ради красоты: Анна Семенович призналась, что ей тяжело даются походы к косметологу

На днях Анна Семенович приезжала на дачу к родителям, где от души побаловала себя домашними соленьями и шашлыком. Только вот из-за такого «вкусного» уик-энда артистка сильно отекла. Чтобы исправить ситуацию, девушка сделала мезотерапию. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на микроблог Анны.

Чтобы привести себя в форму, 45-летняя экс-солистка группы «Блестящие» пошла на массаж, а затем к косметологу. Специалист порекомендовал звезде сделать безоперационную подтяжку лица (мезотерапию). Процедура оказалась болезненной, о чем Анна сразу рассказала подписчикам в соцсетях.

«Я очень чувствительна к боли, в прошлый раз еле выдержала», – поделилась впечатлениями артистка.

Семенович даже назвала этот процесс «экзекуцией». Но именно так, по словам врача, получится вернуть поплывшему овалу лица былую четкость.

Певица призналась, что полностью довольна результатами мезотерапии.

«Личико налилось. Это такой кайф. Ухоженная женщина – всегда загадка и королева», – заключила Анна Семенович.

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