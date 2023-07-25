«Объездила весь остров»: Ксения Собчак похвасталась очередной дорогостоящей покупкой

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак имеет несколько квартир в Москве и резиденцию в Подмосковье. А теперь она купила еще и роскошную виллу на Бали. Об этом сообщает StarHit.

Недавно Ксения поделилась с фанатами радостной новостью: она стала обладательницей просторной виллы на острове Бали. Получается, что журналистка приезжала туда не только ради встречи со звездой соцсетей Айзой Лилуной Ай, но и для подписания документов на приобретение недвижимости.

«Я объездила весь остров, но тут лучший пляж: и двери межкомнатные, и фасады, и террасы. И даже кастомный дизайн для меня», – отметила Собчак.

Речь идет о проекте Parq Blue, которым сейчас занимаются инвесторы из России. Территория будущего комплекса состоит из трех очередей и займет 21 гектар.

Как утверждают владельцы, такое жилье – это не просто выгодная покупка, а хорошая инвестиция. Каждому, кто вложит деньги, обещают 20% от прибыли.

У Ксении как собственницы виллы от Parq Blue будет все для комфортной жизни: пешеходные дорожки, spa-комплекс, потрясающие пейзажи за окном. Вскоре для жителей построят детский сад и англоязычную школу.

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