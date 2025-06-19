«Пошла кровь горлом»: Михайлов чуть не умер из-за проклятой роли, которая погубила пятерых актеров

Актер Александр Михайлов рассказал о проклятой роли, которая едва не погубила его и унесла жизни пятерых коллег. Звезда признался в беседе с NEWS.ru, что мог умереть после участия в спектакле про Ивана Грозного.

Народный артист России убежден, что персонаж спектакля «Смерть царя Иоанна Грозного» несет в себе разрушительную энергию. Михайлов исполнил ту самую роль и на собственном опыте ощутил ее роковое влияние.

«Многие актеры ушли в иной мир после прикосновения к Грозному: Николай Хмелев, Сергей Боярский (отец Михаила Боярского), Петр Мамонов. Евгений Евстигнеев снимался в кино в этой роли. По-моему, [Евстигнеев] не доснялся три дня съемочных — прихватило сердце. Далее — операция, смерть», – поделился Александр.

Михайлов признался, что и сам чудом избежал трагической участи. Однажды после шестого спектакля он отправился на дачу, где с ним произошла жуткая история во время прогулки. Это был ноябрь, рядом не было никого из соседей.

«Гулял — вдруг пошла кровь горлом, сразу вышло около пол-литра. Почему-то сгустками, комками. Встать уже не могу. И на помощь некого позвать», – вспомнил артист.

К счастью, один сосед был на даче – актер Александр Потапов. Он заметил состояние мужчины и доставил его в больницу. Врачи сказали Михайлову, что он мог умереть. Он связывает случившееся с ролью Ивана Грозного.

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