«Пошел вразнос»: 60-летний Григорий Лепс намекнул на отношения с двумя девушками

В последнее время все внимание публики приковано к Григорию Лепсу. Не так давно артист развелся с Анной Шаплыковой. Мужчина признается: разрыв с супругой ему дался очень тяжело, вот почему он продолжает считать женщину своей семьей. Несмотря на это, исполнителю хита «Натали» удалось пережить трудное время и начать новые отношения. В эксклюзивной беседе с изданием kp.ru Лепс рассказал о личной жизни.

На вопрос журналистов о наличии девушки Григорий ответил весьма играючи: «Есть. И не одна». Далее мужчина и вовсе заявил, что «пошел вразнос» после развода, однако сразу после этого он поспешил объясниться.

Как выяснилось, Лепс решил разбавить диалог с прессой юмором. Вот почему артист заявил: «Нет, я не ловелас. А что было по молодости, я уже и не помню».

По последним данным, 60-летний Григорий состоит в отношениях с 26-летней Елизаветой Ридель. Девушка является экспертом в области ресторанного бизнеса.

Ранее Солнцев обвинил Лепса в алкоголизме и заявил, что он «не может любить женщину». Полное высказывание Рустама читайте в этой статье.

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