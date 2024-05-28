«Кто кому еще должен»: Ивар Калныньш заявил, что СССР заработал на нем миллионы

Латвийский актер Ивар Калныньш, оборвавший все связи с российскими коллегами, вслед за певицей Лаймой Вайкуле заявил, что СССР заработал на нем миллионы, выплачивая копеечные гонорары.

«Мне говорят: ''Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все''. Я говорю: ''Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому еще должен''. Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные», - заявил проживающий в Риге актер в интервью на YouTube-канале Radio Van.

Он также обвинил СССР в переписывании истории и признался, что его родители, проживавшие в Латвии, категорически не принимали советскую власть.

Ранее Ивар Калныньш признался, что разорвал все связи с российскими коллегами, так как боится не только разочароваться, но и подставить их.