Пошел на отчаянные меры: как внук Аллы Пугачевой пытается избавиться от дачи певицы в Истре

Певец Никита Пресняков уже долгое время пытается продать дачу своей бабушки Аллы Пугачевой в Истре. Но несмотря на снижение цены, покупателей как не было, так и нет. Судя по всему, поэтому внук Примадонны решил пойти на отчаянные меры и согласился на аренду. Подробности узнал сайт Kp.ru.

Портал выяснил, что в объявлении о продаже недвижимости появился новый пункт. Теперь хозяин согласен на долгосрочную аренду. В месяц за проживание в особняке Пресняков просит 200 тысяч рублей. Также возможен торг, так что каждый желающий пожить на даче Пугачевой может снизить цену.

При этом с продажи дом тоже не сняли. Его по-прежнему можно купить. Правда, в разных объявлениях указана разная стоимость. Так, в одном недвижимость продается за 125 миллионов рублей. А в другой уже 136 миллионов рублей.

Напомним, что дачу Никита получил в подарок от Аллы Пугачевой, но после отъезда из России звездному внуку она стала не нужна, поэтому он начал пытаться от нее избавиться. По слухам, на вырученные с продажи деньги он собирается купить дом в США для себя и жены.

Ранее Никиту Преснякова заметили на дне рождения Евы Эльфи в США.