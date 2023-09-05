Пошел на это ради отца: певец Филипп Киркоров получил новую работу

Певец Филипп Киркоров снялся в фильме «Елки-10» ради 91-летнего отца. Артист поделился откровением с изданием The Voice.

По словам Филиппа, поход в кинотеатр на фильм «Елки» стал семейной традицией. Вот почему он без раздумий согласился сняться в продолжении фильма. Также на решение певца повлиял его звездный отец, который получил небольшую роль в новых «Елках».

«А решился я на это ради своего дорогого папы Бедроса, который также получил небольшую роль в новом фильме», — рассказал артист.

Как выяснилось, Киркоров настолько погрузился в работу, что предложил снять эпизод кинокартины в своем доме.

На большом экране появится и Регина Тодоренко. Телеведущая так же, как и певец, приняла предложение продюсеров без сомнений. «Это не просто хорошее кино, ставшее уже культовым новогодним фильмом. Это и прекрасная возможность сходить в кинотеатр всей семьей», — высказалась знаменитость.

В новом проекте Регина сыграет роль мамы 9-летнего мальчика, который, несмотря на свой возраст, хочет помогать людям.

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