«Пошел на дно»: Денис Матросов впал в депрессию после смерти матери

51-летний актер Денис Матросов поделился переживаниями после смерти матери. Мужчина рассказал о депрессии в интервью изданию «Моя семья».

Звезда сериала «Подари мне жизнь» отметил, что после ухода матери у него возникло ощущение, будто и его собственная жизнь прекратилась. Он почувствовал себя пустым, словно его не существует. Это состояние стало для него явным признаком депрессии.

В это время Матросов потерял интерес к жизни вообще и погрузился в себя.

«Да, я разлюбил себя, и это большая ошибка. Полюбить себя очень сложно. Сейчас заново этому учусь, шаг за шагом, и мне непросто. Как раз на этом жизненном этапе я меняю отношение к себе», — поделился он.

Смерть матери лишила Матросова смысла жизни и целей. Он чувствовал, что земля уходит из-под ног. Однако 2023 год принес ему силы и решимость взять свою судьбу в свои руки.

«В 2022-м ушла мама. И я понял, что меня нет. Меня как человека. Я — все, я уже пошел на дно. Не ощущаю себя, не могу продуктивно работать. Когда мама болела, делал для нее все, что мог, старался поднять на ноги. И детям всегда отдавал себя», – добавил Денис.

По его словам. Сейчас он пытается заняться собой.

Напомним, что матери актера не стало 3 января 2022 года. Прощание состоялось несколько дней спустя. А отец Матросова умер 38 лет назад. Эту утрату сын тоже очень тяжело переживал.

«Папа, мы расстались, когда мне было всего 11 лет! Тебе всего было 37!!! 37… Страшно подумать об этом», – написал артист в соцсетях.

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