«Пощечинами люблю их»: Александр Збруев рассказал о воспитании детей

Актер Александр Збруев в новом интервью рассказал о радостях, которые сейчас есть в его жизни. Для него это дети, которые, впрочем, часто его расстраивают. Сам он признался, что «любит» их пощечинами.

У 86-летнего Збруева две дочери от разных женщин. Первая появилась на свет от актрисы Людмилы Савельевой, а вторая — от артистки Елены Шаниной. По словам Александра Викторовича, наследницы являются его счастьем. Но не обходится и без огорчений. Подробностей их взаимоотношений он раскрывать не стал.

«Дети меня очень часто расстраивают. Так бывает среди отцов и детей. Но без излишнего потрясения кулаками, пощечинами люблю их», - поделился актер на YouTube-канале «Историс - Откройте, Давид!».

Также Збруев признался, что, несмотря на возраст, он все еще засматривается на красивых женщин. Но годы все равно берут свое, и он уже не может крутить романы как прежде.

«Сейчас у меня все по-другому - в связи с возрастом. Самое страшное, что нельзя остановить время», - рассказал актер.

Ранее Александр Збруев жестко высказался о Марке Захарове.