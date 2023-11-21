«Пошалим и пошутим на славу»: Киркоров рассказал о совместной работе с Хрусталевым

Певец Филипп Киркоров решил сменить профессию и попробовать себя в новой роли. Несколько лет назад он отказался получать музыкальные премии, чтобы дать дорогу молодым, поэтому станет ведущим шоу «Золотой граммофон — 2023».

«А как еще самовыразиться? Конечно, стать ведущим. Поэтому, когда поступило предложение, я принял его. Мы пошалим и пошутим на славу. Тем более это новая площадка — Крокус Сити Холл», - приводит слова Киркорова StarHit.

Как подчеркнул 56-летний артист, это очень ответственная роль, но ему будет помогать опытный партер Митя Хрусталев.

Киркоров также признался, что будет болеть за номинированных на премию Jony, Анну Asti, Люсю Чеботину, Диму Билану, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Инстасамку и Валю Карнавал.

«Я люблю талантливую молодежь, у меня есть проект один в мозгу, стартует 8 марта, но пока говорить о нем не спешу, это сюрприз», — сказал Киркоров.

Церемония вручения «Золотого Граммофона» состоится в конце ноября. По традиции знаменитости соберутся, чтобы узнать, кто был самым популярным в уходящем 2023 году.

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что является очень вспыльчивым человеком и часто страдает из-за этого. При этом он совершенно не умеет драться, но обладает тяжелой рукой.