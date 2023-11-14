Певец Филипп Киркоров признался, что не умеет драться, но обладает тяжелой рукой

Певец Филипп Киркоров признался, что является очень вспыльчивым человеком и часто страдает из-за этого. При этом он совершенно не умеет драться, но обладает тяжелой рукой.

«Я очень добрый, но тельцов нельзя выводить из себя. Иначе сразу шторка такая: бамс — и все», — приводит Пятый канал слова артиста.

Киркоров словно готовился высказаться на эту тему, так как после монолога он неожиданно взмахнул рукой и на стекла его очков опустилась шторка розового цвета, скрыв глаза поп-короля.

После этого исполнитель хита «Цвет настроения синий» заверил, что в минуты гнева старается сдерживать себя, но научился этому мастерству только с годами. В шутку Киркоров напомнил о скандале с «розовой кофточкой» в 2004 году, когда он выгнал с пресс-конференции журналистку, задавшую неудобный вопрос. Как подчеркнул певец, с тех пор он любит представителей СМИ и радуется их вопросам.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров посетил премьерный показ фильма «Легенда о самбо» в Москве и похвастался постройневшей фигурой после пластической операции, проведенной скандальным врачом Тимуром Хайдаровым.