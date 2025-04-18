Посетители концертов группы Reflex пожаловались на странное поведение солистки

Последние выступление певицы Ирины Нельсон из группы Reflex вызвало вопросы у поклонников ее творчества. Люди жалуются на странное поведение исполнительницы, которое не понятно чем может быть вызвано. Солистка предпочитает, чтобы за нее работу выполнял зал, пишет Telegram-канал Крыспертиза.

Как стало известно, Ирина должна была выступить в качестве приглашенного гостя на 5 концертах. Но уже после первого от этой идеи отказались. Возмущение зрителей и организаторов вызвало поведение Нельсон, которое «было как под транквилизаторами», пишет автор Telegram-канал.

Артистка почти не пела и слушала, как это вместо нее делает зал. Автор Telegram-канала написала, что нашла такой отзыв в интернете, и до конца не хочет верить в происходящее, поэтому допускает момент «вкусовщины» в этом вопросе.

Ранее бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова рассказала, как едва не утонула в ванне. По словам певицы, она сильно испугалась в этот момент.