Посетит 11 городов: Павел Воля заработает на гастролях со стендапом около 100 млн рублей

Комик Павел Воля в скором времени отправится в гастрольный тур со стендапом по стране. По информации Telegram-канала Звездач, артист заработает на этом более 95 миллионов рублей.

Воля выступит на 11 различных площадках. Он посетит Иркутск, Новосибирск, Омск, Самару, Нижний-Новгород и другие города России.

В Москве и Северной столице Павел даст по два стендапа в крупных залах. За два концерта в Первопрестольной организаторы получат не менее 56 миллионов рублей. В Петербурге, или из-за низких расценок, или из-за меньшего количества людей, артист и команда заработают 39 миллионов рублей. Самые дорогие билеты до сих пор доступны — их стоимость составляет 30 тысяч рублей.

