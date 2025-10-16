Попасть на выступление стоит от 160 тысяч рублей: сколько миллионов заработает группа «Тату» за границей

Группа «Тату» воссоединилась спустя много лет для гастролей по миру. «Абзац» подсчитал, сколько легенды нулевых заработают на выступлениях за границей.

Зимой у группы запланирован концерт в Мексике. Вокалистки будут радовать местную публику два дня подряд. Билеты на выступление 1 декабря уже все распроданы. У поклонников «Тату» есть возможность попасть к ним на шоу 2 декабря. Обойдется им это в 160 тысяч рублей или выше.

Концертный зал вмещает более 2 тысяч поклонников. Таким образом, российские артистки могут заработать на зарубежном турне свыше 70 млн рублей.

