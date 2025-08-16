Посетил могилу отца и оставил цветы: как живет вышедший из колонии по УДО Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов после выхода из колонии по УДО готовится к открытию нового театрального сезона. Перед началом работы артист занимается здоровьем и семейными делами, а также недавно был замечен на кладбище. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам экскурсовода, недавно Михаила Ефремова видели на могиле отца на Новодевичьем кладбище.

«На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына - Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить», - рассказал Виктор.

Как отмечается, после этого на могиле Олега Ефремова появился свежий букет роз.

Помимо дани памяти родным, освободившийся актер занимается решением семейных вопросов, связанных с недвижимостью. Известно, что не так давно Михаил Ефремов получил по наследству две квартиры в Москве - пятикомнатную (123 кв. м) на Тверской улице и 1/2 трехкомнатной (73 кв. м) на Олимпийском проспекте. Эта недвижимость отошла к артисту после смерти его дяди Александра Покровского. Вторая половина жилплощади на Олимпийском проспекте по завещанию жены Александра Покровского отошла ее ученице Наталье Громовой. Михаил Ефремов переписал свою половину жилплощади на людей, которые ухаживали за его пожилыми родными.

По слухам, уже зимой 2026 года актер вернется к съемкам в кино, а этой осенью планирует приступить к репетициям в театре. Сообщается, что свою первую роль после заключения Михаил Ефремов сыграет в спектакле по картине Никиты Михалкова «Без свидетелей». Кроме того, осенью артиста зачислят в штат театра режиссера «Мастерская 12».

В индустрии также говорят о том, что Михаил Ефремов и сам работает над созданием собственного сценария.

Напомним, в 2020 году актер в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году артист получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года. 9 апреля он вышел на свободу из колонии.

