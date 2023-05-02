Поселились в доме и присматривали за модельером: на наследство Вячеслава Зайцева могут претендовать незнакомые люди

После смерти 85-летнего модельера Вячеслава Зайцева встал вопрос о наследстве: появилась информация, что помимо сына, на него могут претендовать члены семьи Гарафутдиновых, которые якобы присматривали за знаменитостью. Помощник кутюрье Николай Головин прокомментировал эту версию.

Он назвал сообщение «смешным».

«Наследником является Егор, он сейчас все унаследует через полгода», - однозначно ответил Головин Газете.Ru.

По его словам, сыну Зайцева достанутся «бетон и стены в центре Москвы» площадью 10 тысяч метров. При этом бывшего директора Дома моды Зайцева в большей степени волнует другое – «чтобы творческое наследие было сохранено».

Зайцев скончался 30 апреля. У него обнаружили внутреннее кровотечение. По данным на 2 мая, тело не забрали из морга, а похоронами никто не занимается.

В 2021 году появилась информация, что в доме модельера поселилась семья, которая якобы ухаживала за ним. Егор Зайцев утверждал, что неизвестные снимали видео с дизайнером и выкладывали в соцсети.