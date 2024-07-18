Поселились бомжи: что случилось с 10-метровым лимузином Аллы Пугачевой

В 90-х годах певица Алла Пугачева была единственной артисткой, разъезжавшей по Москве на 10-метровом белом лимузине Hummer. Автомобиль с розовым салоном подарил Филипп Киркоров, который в те времена был ее мужем.

После развода Пугачева вернула лимузин Киркорову. Певец попытался продать уникальный автомобиль за 250 тысяч евро (почти 24 млн рублей), но так и не нашел покупателя.

Как пишет Kp.ru, в итоге лимузин долгое время стоял во дворе дома на Земляном Валу, где проживает 92-летний отец артиста Бедрос Киркоров.

Как рассказал изданию приятель семьи по имени Константин, Бедрос принял решение поставить лимузин на хранение в гараж знакомого, и больше авто уже никто не видел.

«Водитель его друга-бизнесмена ушел в запой и... угнал лимузин Пугачевой. Машина сгинула вместе с шофером. Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», - рассказал собеседник Kp.ru.

По его словам, Бедрос готов был потратить все свои сбережения на ремонт, но его отговорили, так как кузов давно прогнил, да и модель потеряла свою актуальность.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о новом увлечении. В последнее время он начал активно коллекционировать произведения искусства и недавно приобрел скульптуру от Дарьи Русских за 890 тысяч рублей.