Поселилась в ней задолго до смерти: Константин Хабенский о главной боли Ирины Мирошниченко

Российский актер Константин Хабенский рассказал о боли Ирины Мирошниченко, которая поселилась в ней задолго до смерти. Об этом сообщает mk.ru.

В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с советской и российской актрисой Ириной Мирошниченко, которую потом похоронят на Троекуровском кладбище. Звезда фильма «Вам и не снилось» умерла 3 августа на 82 году жизни.

Проститься с народной артисткой РСФСР пришли певец Лев Лещенко, глава Министерства культуры Ольга Любимова, актер Константин Хабенский и др.

Одним из первых на сцену вышел Хабенский. Рядом с гробом Мирошниченко он отметил, что женщина всегда была энергичной и уверенной в себе.

«Она пришла ко мне с подарочками, какими одаривала всех, кому симпатизировала. Предлагала сделать реставрацию спектакля Олега Ефремова «Три сестры», обсуждали празднование юбилея», – поделился актер из сериала «Метод».

Но, по словам Константина, весь образ Ирины Петровны буквально кричал о преодолении боли, которая поселилась в ней уже в то время. После празднования юбилея актриса перестала приходить в театр. Возможно, она не хотела выходить в свет «растрепанной».

Ранее мы писали, что за две недели до смерти Ирина Мирошниченко обратилась в частную клинику. Однако там медики не смогли вылечить артистку, после чего женщину отправили в государственную больницу.