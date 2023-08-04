Там не справились: Мирошниченко перед смертью лечилась в частной клинике, которую любят известные артисты

Актриса Ирина Мирошниченко перед смертью две недели лечилась в частной клинике. Об этом рассказала близкая подруга знаменитости.

Подробности приводит сайт kp.ru.

По словам источника, клинику, о которой идет речь, любят известные артисты. Многие считают, что если заплатишь деньги, то тебя наверняка вылечат.

Собеседница рассказала, что в медучреждении не справились с лечением, хотя Мирошниченко лежала там две недели. Все это время в легких развивался инфекционный процесс.

Из частной клиники ее отправили в государственную. Однако врачи уже не могли ничего сделать – начался сепсис. Мирошниченко провела несколько дней в реанимации и умерла.

Ранее ее коллега Лариса Лужина не поверила, что актриса скончалась от обычного гриппа за неделю. Она предположила, что причиной внезапного ухода является серьезный вирус.