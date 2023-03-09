«Поседела на глазах»: актриса Елизавета Арзамасова изменилась после проблем со здоровьем

Жена популярного фигуриста Ильи Авербуха Лиза Арзамасова привела в ярость поклонников резкой сменой имиджа. Новое фото звезды попало в Интернет.

В честь праздника Восьмого марта, звезда «Папиных дочек» перекрасилась в пепельную блондинку. В личном блоге подписчики актрису быстро раскритиковали, заявив, что она теперь выглядит старше Ильи Авербуха. На кадре девушка позировала на диване в рубашке и жилетке с цветным принтом, с ярким макияжем и пышной прической. Многие отметили, что под определенным светом кудри красавицы выглядели словно седые.

«Набросились на Лизу. Может, это стиль такой – под бабушку. Страшно жить с такими людьми, как вы», «Вам 70 лет?», «Да-да, точно за 70», «Бабуля», «Поседела на глазах. Если это образ – не самый лучший, честно говоря», - пишут в комментариях.

Сама артистка не отвечает на негативные высказывания, а продолжает наслаждаться жизнью. Она совмещает работу со съемками и заботой о маленьком сыне. Напомним, что супруги воспитывают наследника Льва, которому в августе исполнится два года.

Ранее мы писали о том, как Елизавету Арзамасову сняли с ледового шоу Авербуха прямо перед выходом на лед. 8 марта шоу приехало в Санкт-Петербург. Актриса и победительница проекта, как и обычно, готовилась выйти к зрителям, но прямо перед самым началом ей сообщили, что в этот вечер она на льду не появится. Причиной снятия знаменитости послужили проблемы со здоровьем. Арзамасова вышла на связь с поклонниками в соцсетях и рассказала, что именно случилось.