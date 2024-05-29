Поседел и сбрил бороду: Антон Батырев вышел в свет с четвертой женой, которая моложе его на 15 лет

Актер Антон Батырев впервые за долгое время вышел в свет вместе с четвертой женой Анной Савельевой. Журналисты отметили, что он изменился до неузнаваемости – поседел и лишился своей густой бороды. Об этом сообщает Woman.ru.

Пара появилась на презентации фестиваля «КиноБраво» и сразу же привлекла к себе внимание. Дело в том, что после свадьбы в 2023 году Батырев практически не показывал публике свою новую жену, которая на 15 лет моложе него. О личной жизни супруги предпочитают не говорить, исключение они не сделали и в этот раз. Зато журналисты подметили, как трепетно актер смотрел на Анну, и что он практически никуда от нее не отходил.

Также представили СМИ не смогли не заметить, что Антон сильно изменился за последнее время. Его даже сначала не узнали из-за отсутствия привычной бороды. Кроме того, Батырев сильно поседел.

Напомним, что о первой супруге актера нет информации, зато известно, что второй была девушка по имени Екатерина. От нее у Антона есть сын Добрыня. В третий раз он женился на Евгении Лозе, но спустя шесть месяцев развелся.

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