«Посчитала честным»: Татьяна Арнтгольц назвала причину ухода из программы «Жди меня»

Актриса Татьяна Арнтгольц объяснила, почему ушла с должности ведущей программы «Жди меня». Она участвовала в проекте на протяжении пяти лет.

Подробностями актриса поделилась в интервью WomanHit.ru.

Арнтгольц не стала скрывать, что устала. Актриса любила команду, с которой работала над программой, но со временем поняла – ей больше неинтересна эта история.

«Я считаю, пять лет — это много. Многие удивляются. Просто в тот момент, когда я поняла, что больше не могу так подключаться к историям, к людям, как это было раньше, я посчитала честным уйти», - сказала Арнтгольц.

Артистка назвала себя очень эмпатичным человеком и допустила, что это ее проблема.

«И я не могу этого делать, если меня это больше не трогает. Если мне больше неинтересна история, в которой я играю, я ухожу. И здесь получилось так же», - сказала Арнтгольц и добавила, что со временем работа превратилась в ожидание перерыва на обед, затем окончания съемок и возвращения домой.

Актриса говорит, что с возрастом пришло желание работать в удовольствие. Выходить на сцену и говорить заученный текст ради денег Арнтгольц неинтересно. При этом знаменитость не скрывает, что стало «тяжеловато играть» в физическом плане.

«Одно дело, когда тебе двадцать пять, другое — когда сорок три... Прыгать, как пятнадцать лет назад, стало сложнее», - говорит она.

Ранее сообщалось, что муж Арнтгольц Марк Богатырев вышел в свет без обручального кольца. Он объяснял: с кольцом «ты себя немножко ограничиваешь».