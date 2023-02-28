«Никто не взялся»: тяжелобольного Валентина Юдашкина отказались лечить даже за границей

Валентин Юдашкин уже много лет борется с раком. Сначала медики нашли злокачественную опухоль в его почке, а затем метастазы распространились по всему организму, достигнув мозга. Родные знаменитого кутюрье редко говорят о ходе его лечения, однако недавно его дочь Галина решила честно рассказать о том, что происходит с ее отцом.

По признанию 32-летней наследницы модельера, Валентин сейчас чувствует себя намного лучше. Его состояние стабилизировалось, но говорить о полном выздоровлении все еще рано. Сейчас главное – продолжать бороться, и тогда можно будет делать оптимистичные прогнозы. Семья находится все время рядом с Юдашкиным и во всем его поддерживает. И даже если сам кутюрье временами теряет все силы, родные люди помогают ему «взять себя в руки».

«Я считаю, что это болезнь никак не помешала, а только укрепила нашу семью. Мы его все время пихаем, постоянно. Я просто знаю папу до болезни еще — что-то ему куда-то лень идти, не хочется, устал. А тут мы не даем ему спуска», - поделилась Галина Юдашкина.

Огромную роль в нынешней положительной динамике в лечении модельера сыграли российские врачи. Его дочь рассказала, что изначально в 2016 году, узнав об онкологии, они с семьей хотели отправить Валентина за границу, но не сделали этого, так как иностранные медики отказались браться за его случай.

«Мы отправляли многие его документы за рубеж, но никто не взялся. Сейчас ему помогают в онкоцентре на Каширке, но есть и другие клиники», - призналась Галина.

Девушка рассказала, что, оставляя отца в больнице в России, они боялись, что будут проблемы с иностранными препаратами. Однако, как оказалось, отечественные лекарства намного лучше подошли для случая Юдашкина, и беспокоиться о поставках не пришлось.

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