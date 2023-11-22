Портниха Пугачевой рассказала о знакомстве с певицей: помог муж

Любовь Аксенова, которая сшила множество легендарных нарядов для Аллы Пугачевой, рассказала о знакомстве с певицей. Женщина благодарит за это своего мужа. Об этом сообщает Kp.ru.

Портниха артистки родилась в Грозном. Она окончила швейное училище и вышла замуж. Именно благодаря супругу она познакомилась с Примадонной и стала с ней сотрудничать. Все произошло, когда она переехала в Москву, а ее супруг работал доктором. К нему на прием пришла мать Аллы Борисовны.

Пациентка поделилась переживаниями, что ей срочно нужно шить наряд. Тогда мужчина не растерялся и позвонил любимой. Она согласилась на работу. Наряд так понравился женщине, что она порекомендовала Аксенову дочери.

Именно Любовь шила для Примадонны легендарные платья, которые называли балахонами.

Ранее мы писали о том, что портниха Аллы Пугачевой рассказала о состоянии здоровья певицы. Поклонники переживают, что уехавшая на Кипр артистка испытывает проблемы.

Кроме того, Любовь Аксенова прокомментировала информацию о том, что ее сын мог украсть сбережения у Филиппа Киркорова. Мужчина пришел в дом к петербурженке Эмме Лавринович, которую называли крестной матерью поп-короля. Дверь открыла ее 89-летняя мать. Вор протянул букет цветов и попросил расписаться за доставку. Пока женщина отвлеклась на вазу с цветами, он украл деньги. Отмечается, что он забрал около ста тысяч долларов.