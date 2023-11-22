«По миллиону гребет»: портниха Пугачевой рассказала о сыне, обокравшем Киркорова

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала о сыне, который известен в криминальном мире. Ходили слухи, что он украл сбережения Филиппа Киркорова, которые он якобы хранил у директора Большого концертного зала «Октябрьский» Эммы Лавринович. Ее прозвали крестной матерью поп-короля. Об этом сообщает Kp.ru.

54-летнего сына известного дизайнера называют «первой скрипкой в мире воров». Пока его мать шила наряды для Примадонны и других звезд, мужчина занимался криминалом. Сейчас он находится в СИЗО, в Санкт Петербурге над ним идет суд. Его обвиняют в создании банды, которая обчищала банки.

В СМИ писали, что сын портнихи похитил сбережения Киркорова, которые он хранил у петербурженки Эммы Лавринович. Он пришел в богатый дом женщины, но ее не было. Дверь открыла ее 89-летняя мать. Вор протянул букет цветов и попросил расписаться за доставку. Пока женщина отвлеклась на вазу с цветами, он украл деньги. Отмечается, что он забрал около ста тысяч долларов.

Мать прокомментировала эту историю.

«Кто-то наговорил ему, что там какая-то баба богатая, чуть ли не по миллиону гребет каждую неделю. Но почему у нее деньги Киркорова? Мало вяжется. Сомневаюсь, что такое могло быть», – порассуждала Аксенова.

Ранее мы писали о том, что портниха Аллы Пугачевой рассказала о состоянии здоровья певицы. Поклонники переживают, что уехавшая на Кипр артистка испытывает проблемы.