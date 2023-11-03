Портниха Аллы Пугачевой уверяет, что Примадонна вернулась в Россию навсегда

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию после долгого пребывания в Израиле. Перед этим она заскочила на Кипр, где сейчас находятся ее дети и муж. На сколько Примадонна прилетела в Москву, неизвестно. Например, ее портниха Любовь Аксенова хочет верить, что звезда останется на родине навсегда, пишет mk.ru.

В беседе с журналистами автор знаменитых нарядов исполнительницы заявила, что та всегда с трепетом возвращалась к себе домой. Пугачева была счастлива, когда приезжала с гастролей в родное гнездо.

Отъезд Аллы в Израиль портниха считает ошибкой. Она уверена, что звезда уже устала от разъездов и больше никуда не тронется. Кроме того, Аксенова поделилась мнением, что Примадонна вовсе не сможет жить за границей.

«Там другой менталитет, к тому же, она языки не знает. Может немного изъясняться, а дальше то чего? Она — не дурочка, она — трудяга. У всех бывает такой период, когда в какой-то момент думаешь: "А ведь, правда, зачем мне все это надо?" А потом понимаешь, что поступила неправильно», — заявила Любовь.

Ранее депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко раскрыла цель возвращения Пугачевой на родину. По ее мнению, звезда прибыла на концерт к кому-нибудь из коллег.