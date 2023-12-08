Портниха Аллы Пугачевой рассказала правду о конфликте певицы с Софией Ротару

Портниха Любовь Аксенова, которая сшила множество разных нарядов для певицы Аллы Пугачевой, опровергла слухи о том, что Примадонна портила карьеру многим артистам из зависти и назвала причину ее конфликта с Софией Ротару.

«У нее нет ни злости, ни зависти. С Ротару, например, они разбирались для юмора, чтобы остальным было, о чем поговорить. Рекламу своего рода себе делали. Людям же интересно: две бабы, да еще такие известные, сцепились. А на самом деле они нормально общались: и одна, и вторая», - заверила Аксенова в беседе с WomanHit.ru.

По словам портнихи, Пугачева со многими артистами дружила. Так, например, неоднократно общалась с певицей Ларисой Долиной во время гастролей в Сочи.

«Алла по-отечески ей что-то советовала. Долина хорошо с ней ладила. Никто ни перед кем не заискивал», - сказала Аксенова, добавив, что Пугачева очень порядочный человек, а еще безотказный совершенно.

Ранее мы писали, что гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин прокомментировал слова певицы о потерянном здоровье после выступления в Чернобыле. Музыкант подтвердил слова Примадонны и подчеркнул, что ему навсегда «запомнились те страшные гастроли». Он также отметил, что многие, кто был на том концерте, не вернулись домой.