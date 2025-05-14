«Портит энергетику в стране»: Виктор Салтыков призвал запретить мат в песнях

Певец Виктор Салтыков призвал запретить использование нецензурной брани в песнях из-за пагубного влияния на молодежь. Он отметил, что современные исполнители стали слишком злоупотреблять матом, поэтому ситуация требует принятия определенных мер.

«Нецензурная брань портит энергетику в стране. Ничего в запрете страшного нет, он на свободу слова никак не повлияет. У нас дети в школах ругаются хуже сапожников», - сказал Салтыков в беседе с Абзацем.

Как подчеркнул исполнитель хита «Белая ночь», культура должна приносить радость. Он выразил уверенность, что эта сфера должна быть под контролем государства.

«Современные песни изобилуют матом. Такие вещи надо запрещать, как и наркотики», - заключил Салтыков.

Напомним, депутат Госдумы Александр Аксененко назвал ничтожными действующие в настоящее время штрафы за мат — от 500 до 1000 рублей. Он подчеркнул, что такие суммы не позволят эффективно ограничивать употребление нецензурных слов.

Ранее лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику в десять раз. Музыкант выразил уверенность, что нельзя запрещать россиянам использовать «полную версию родного языка», и «готов платить» за это.