Портфели с учебниками домой не носят: дочь Сергея Лазарева будет учиться за 2 млн в год

Дочь Сергея Лазарева, рожденная от суррогатной матери, в этого году пойдет в первый класс. Певец решил не экономить на наследнице и устроил ее в частную школу, обучение в которой обойдется ему примерно в 2 миллиона рублей.

Как пишет Kp.ru, Анна будет учиться в элитной гимназии. За первый класс Лазареву придется отдать 2,250 млн рублей, за последующие годы обучения ему будет предоставлена скидка в размере 10 процентов.

Известно, что старший сын Лазарева также учится в этой гимназии. В этом году он пойдет в пятый класс.

Примечательно, что портфели с учебниками дети домой не носят – все необходимое для учебы можно хранить в школе.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева платит за обучение детей за границей 4,5 миллиона рублей. Журналисты обнаружили на русскоязычных форумах Кипра обсуждения местных жителей, которые рассказывали о частных школах. Выяснилось, что Гарри и Лиза Галкины посещают школу American Academy Limassol. Год обучения в заведении на одного ученика стоит 25 тысяч евро (примерно 2,29 млн рублей).