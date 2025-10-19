«Порой в жизни случаются недоразумения»: скандал с украденной песней Ирины Аллегровой получил продолжение

Обвинивший Ирину Аллегрову в краже песни исполнитель вышел на связь с заявлением после скандала. В беседе с mk.ru Сергей Кротиков назвал случившееся «недоразумением» и рассказал о неожиданном разрешении конфликта с певицей.

«Порой в нашей жизни, особенно в творческой, случаются недоразумения. В этом году Игорь Крутой написал красивую песню «У окна». Осенью состоялась ее премьера. Стихи взяли из Сети: попытки поиска меня как автора строк результат дали не сразу», - поделился поэт.

Сергей Кротиков заверил: на сегодняшний день им с артисткой удалось решить все спорные вопросы. Теперь исполнитель будет указан в качестве автора композиции. Более того, он получит не только признание, но и диплом фестиваля «Песня года». По всей вероятности, Ирина Аллегрова исполнит песню на стихи поэта на финальном концерте мероприятия, которое состоится в декабре этого года.

«Мы достигли всех договоренностей, юридические нюансы урегулированы и согласованы. Под песней будет указано мое имя», - заявил Сергей Кротиков.

Напомним, интернет-поэт Сергей Кротиков, публикующий свои стихи под псевдонимом Алквиад, заявил, что Ирина Аллегрова украла его трек. Исполнитель утверждал: еще в 2007 году он написал стихотворение «Она сидела у окна», но после неоднократных доработок опубликовал песню минувшим летом. Однако поэт неожиданно услышал композицию в исполнении Ирины Аллегровой и Игоря Крутого на музыкальном фестивале «Новая волна» в августе 2025 года. Музыка была изменена, а в качестве автора слов указали Николая Иваняна. В октябре же состоялся официальный релиз «новой» песни артистки.

Ранее продюсер Леонид Дзюник посоветовал Сергею Кротикову заплатить укравшей его песню Ирине Аллегровой: «Пусть скажет спасибо и поклонится ей в ноги за то, что о нем заговорили».