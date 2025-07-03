Актриса Лиза Арзамасова рассказала, чему научилась у своего персонажа в «Папиных дочках»

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала, чему научилась у своего персонажа – Галины Сергеевны. Она призналась, что ее героиня отличается самоиронией и любознательностью. Об этом пишет Teleprogramma.org.

Арзамасова уверена, что Галина Сергеевна всегда знала себе цену и с достоинством принимала ухаживания. Она не сомневалась в чувствах, которые к ней испытывали.

«При рациональном подходе ко многим аспектам в моей героине очень много чувственности, нежности, ранимости», – отметила артистка.

В детстве Галина Сергеевна грезила полетом в космос и Нобелевской премией. Арзамасова призналась, что хотела бы, чтобы ее персонаж не отказывался от этих амбиций. Она убеждена, что для нее нет ничего невозможного.

Но самое главное, по словам актрисы, — это то, что ее героиня стала мамой, а это «самая прекрасная и долгожданная роль для женщины».

«Я думаю, что эти изменения вдохновят ее на поступки космического масштаба», – добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что актриса Елизавета Арзамасова сняла детей от Авербуха в домашней обстановке.