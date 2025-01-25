«Порезаны сухожилия»: Ангелина Стречина получила травму в ледовом шоу и пережила операцию

Ангелина Стречина пережила операцию из-за травмы во время участия в шоу «Народный ледниковый период».

В последнем выпуске проекта выяснилось, что исполнительница главной роли фильма «Любовь Советского Союза» получила травму во время одного из прокатов танцевальных номеров, где необходимо было выполнить сложные поддержки.

Однако, по словам Ангелины, травмировалась она, выполняя довольно легкий элемент номера. Стречина призналась, что очень переживает из-за полученной травмы, так как ей важно участие в ледовом шоу.

Кроме того, артистка подчеркнула, что она порезала не пальцы, как сказали ведущие проекта, а сухожилия на руке, из-за чего пришлось проводить операцию.

«Я максимально хотела скрыть этот момент. Это был прогон. Я потеряла равновесие и решила, что отличная идея — помочь себе рукой. В шоу сказали, что я порезала пальцы... Возможно, чтобы не пугать зрителей... Но у меня были порезаны сухожилия. И до сих пор я разрабатываю руку. И была операция. И был гипс,и лангетка, и договоры с врачом, что я буду беречь руку», — заявила девушка в личном блоге.

В проекте «Народный ледниковый период» Стречина выступала в паре с заслуженным мастером спорта России Александром Энбертом, который подчеркнул, что Ангелине сейчас важно восстановиться так, чтобы у нее не было никаких последствий.

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