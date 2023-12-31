«Порезали»: Маргарита Симоньян о том, как изменятся «голубые огоньки» после вечерники Ивлеевой

Маргарита Симоньян рассказала о том, как на ТВ вырезали выступления Киркорова. Об этом сообщает mk.ru.

Журналистка Маргарита Симоньян подтвердила информацию о том, что из новогодних «голубых огоньков» вырезали моменты с участием Филиппа Киркорова и Лолиты. Напомним, этих артистов около недели назад обнаружили на так называемой «голой» вечернике Насти Ивлеевой.

По словам Симоньян, благодаря тому, что все шоу записывали еще месяц назад, у руководителей телеканалов было время, чтобы вырезать некоторые выступления.

«В итоге Первому и "России 1" пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу», — рассказала она.

В своем сообщении Симоньян обратилась к знаменитостям с просьбой помочь финансово нуждающимся, дабы искупить свою вину.

«Новогоднее пожелание провинившимся от меня лично: искупите. Не надо кровью, можно ведь деньгами. Они у вас есть», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров нашел необходимым погасить все долги после вечеринки Ивлеевой.