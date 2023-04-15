От кинолюбов до киноманов: 8 самых ожидаемых экранизаций 2023 года
Фото: Кадр из к/ф "Дюна"
В 2023 году нас ждет много кинопремьер, вдохновленных литературными источниками. Издание «Страсти» представляет подборку самых ярких переосмыслений книжной классики и киноадаптаций современных бестселлеров. Рассказываем, на что обязательно стоит идти в кинотеатр в 2023 году.
Мое прекрасное несчастье (Beautiful Disaster) по книге Джейми Макгвайр
Дата премьеры: уже в кино
«Мое прекрасное несчастье» – первая часть популярной серии романов американской писательницы Джейми Макгвайр. Создатели фильма говорят о намерении создать на основе этих книг целую кинофраншизу, но пока мы получили вполне самостоятельный ромком об отношениях бойца-ловеласа Трэвиса и милой студентки Эбби, за невинным образом которой прячется сомнительное прошлое. На роль подкачанного красавчика взяли звезду франшизы «После» Дилана Спрауса. Девушку Эбби сыграла Вирджиния Гарднер, недавно блеснувшая в триллере «Вышка». За режиссуру взялся хитмейкер Роджер Камбл, снявший «Жестокие игры», «Форс-мажоров», «Милых обманщиц».
Соловей (The Nightingale) по книге Кристин Ханна
Дата релиза: декабрь 2023
Экранизацию исторической драмы о Франции времен Второй мировой обещали выпустить еще в прошлом году, но продакшн затянулся и дату релиза перенесли. Если все пойдет по плану, мы увидим эту многообещающую картину в декабре. Режиссером стала французская актриса Мелани Лоран, в послужном списке которой – шесть снятых картин и блестящая роль в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Главных героинь – двух сестер – сыграют настоящие сестры Дакота и Элль Фаннинг. Это будет первый их подобный дуэт на экране.
Призраки в Венеции (Haunting in Venice) по книге Агаты Кристи
Дата релиза: 15 сентября 2023
Режиссер Кеннет Брана готовит свой третий фильм по детективам Агаты Кристи после успеха «Убийства в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле». В этот раз он экранизирует книгу «Вечеринка в Хэллоуин», где снова сам сыграет Эркюля Пуаро. В кадре мы увидим Мишель Йео, Джейми Дорнана и Тину Фей среди венецианских пейзажей.
Люби снова (Love again) по книге Софи Крамер
Дата релиза: 12 мая 2023
Романтическая комедия «Люби снова» станет первой серьезной ролью Селин Дион в кино. Певица сыграет в фильме саму себя и станет судьбоносным звеном, которое сведет главных героев вместе. К релизу фильма певица выпустит новую оригинальную музыку. В основу ромкома легла книга немецкой писательницы Софи Крамер «СМС для тебя». По сюжету, овдовевшая Мира Рэй пытается пережить потерю мужа, отправляя на его телефон эмоциональные сообщения. Тем временем, номер переходит к новому абоненту - журналисту Робу Бёрнсу. Слушая эти послания, он начинает влюбляться в их отправителя.
Цвет лиловый (The Color Purple) по книге Элис Уокер
Дата релиза: 22 декабря 2023
Благодаря роману «Цвет лиловый» американская писательница Элис Уокер стала первым в истории темнокожим лауреатом Пулитцеровской премии. Спустя несколько лет, в 1985, книгу экранизировал Стивен Спилберг, а в 2005 году на её основе создали бродвейское шоу. Пока не так уж много известно о новой экранизации, кроме того, что она тоже будет мюзиклом, а главную роль исполнит диснеевская русалочка Холли Бэйли.
Вилли Вонка (Wonka) по книге Роальда Даля
Дата релиза: 15 декабря 2023
Переплюнуть вышедшую в 2005 году экранизацию «Чарли и Шоколадной фабрики» от Тима Бёртона было бы очень сложно, поэтому режиссер Пол Кинг решил снять приквел к основному сюжету. Нас ждет мюзикл о юношестве эксцентричного кондитера Вилли Вонки. На главную роль взяли Тимоти Шаламе, который, кажется, решил разнообразить рутину оскароносных драм и примерить новое амплуа. Его партнерами по площадке стали Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман и Джим Картер.
Дюна: часть 2 (Dune: Part 2) по книге Фрэнка Герберта
Дата релиза: 3 ноября 2023
Впрочем, главным проектом Тимоти Шаламе в этом году станет продолжение саги Дэнни Вильнëва о планете Аракис и её правящей династии Атрейдесов. Первая часть этого кинематографического полотна вышла в 2021 и стала одним из главных фильмов года. Критики и зрители в один голос хвалили актерскую игру, изумительные визуалы и не менее яркий саундтрек. Вторая часть должна дополнить диптих и до конца раскрыть сюжет оригинального романа.
Баллада о змеях и певчих птицах (The Ballad of Song Birds and Snakes) по книге Сьюзен Коллинз
Дата релиза: 17 ноября 2023
В 2020 году автор трилогии «Голодные игры» Сьюзен Коллинз выпустила долгожданный приквел под названием «Баллада о змеях и певчих птицах». Сюжет сосредоточен вокруг будущего президента Панема Кориолана Сноу, против власти которого через полвека будет бороться Сойка-пересмешница. Режиссером снова станет Фрэнсис Лоуренс, снявший все предыдущие части. Главную роль исполнит Том Блит, а вместе с ним мы увидим на экране Рэйчел Зеглер, Виолу Дэвис, Хантер Шафер, Джейсона Шварцмана и Питера Динклэйджа.