От кинолюбов до киноманов: 8 самых ожидаемых экранизаций 2023 года

Баллада о змеях и певчих птицах (The Ballad of Song Birds and Snakes) по книге Сьюзен Коллинз

Дата релиза: 17 ноября 2023

В 2020 году автор трилогии «Голодные игры» Сьюзен Коллинз выпустила долгожданный приквел под названием «Баллада о змеях и певчих птицах». Сюжет сосредоточен вокруг будущего президента Панема Кориолана Сноу, против власти которого через полвека будет бороться Сойка-пересмешница. Режиссером снова станет Фрэнсис Лоуренс, снявший все предыдущие части. Главную роль исполнит Том Блит, а вместе с ним мы увидим на экране Рэйчел Зеглер, Виолу Дэвис, Хантер Шафер, Джейсона Шварцмана и Питера Динклэйджа.