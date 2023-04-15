От кинолюбов до киноманов: 8 самых ожидаемых экранизаций 2023 года

Соловей (The Nightingale) по книге Кристин Ханна

Дата релиза: декабрь 2023

Экранизацию исторической драмы о Франции времен Второй мировой обещали выпустить еще в прошлом году, но продакшн затянулся и дату релиза перенесли. Если все пойдет по плану, мы увидим эту многообещающую картину в декабре. Режиссером стала французская актриса Мелани Лоран, в послужном списке которой – шесть снятых картин и блестящая роль в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Главных героинь – двух сестер – сыграют настоящие сестры Дакота и Элль Фаннинг. Это будет первый их подобный дуэт на экране.

Призраки в Венеции (Haunting in Venice) по книге Агаты Кристи

Дата релиза: 15 сентября 2023

Режиссер Кеннет Брана готовит свой третий фильм по детективам Агаты Кристи после успеха «Убийства в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле». В этот раз он экранизирует книгу «Вечеринка в Хэллоуин», где снова сам сыграет Эркюля Пуаро. В кадре мы увидим Мишель Йео, Джейми Дорнана и Тину Фей среди венецианских пейзажей.

Люби снова (Love again) по книге Софи Крамер

Дата релиза: 12 мая 2023

Романтическая комедия «Люби снова» станет первой серьезной ролью Селин Дион в кино. Певица сыграет в фильме саму себя и станет судьбоносным звеном, которое сведет главных героев вместе. К релизу фильма певица выпустит новую оригинальную музыку. В основу ромкома легла книга немецкой писательницы Софи Крамер «СМС для тебя». По сюжету, овдовевшая Мира Рэй пытается пережить потерю мужа, отправляя на его телефон эмоциональные сообщения. Тем временем, номер переходит к новому абоненту - журналисту Робу Бёрнсу. Слушая эти послания, он начинает влюбляться в их отправителя.

Цвет лиловый (The Color Purple) по книге Элис Уокер

Дата релиза: 22 декабря 2023

Благодаря роману «Цвет лиловый» американская писательница Элис Уокер стала первым в истории темнокожим лауреатом Пулитцеровской премии. Спустя несколько лет, в 1985, книгу экранизировал Стивен Спилберг, а в 2005 году на её основе создали бродвейское шоу. Пока не так уж много известно о новой экранизации, кроме того, что она тоже будет мюзиклом, а главную роль исполнит диснеевская русалочка Холли Бэйли.