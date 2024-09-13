«Уже забыла, как это делается»: звезда «Папиных дочек» вернулась к работе спустя месяц после родов

Актриса Лиза Арзамасова призналась, что решила не засиживаться в декрете и вышла на работу. Спустя месяц после родов она приступила к съемкам.

Звезда «Папиных дочек» этим летом стала мамой во второй раз. Она родила от фигуриста Ильи Авербуха дочь. Девочку назвали Лия. К выписке жены из роддома постановщик серьезно подготовился. Супругу с малышкой он встречал на небольшом катке на коньках и с букетом цветов.

Долго дома Арзамасова не осталась. Уже спустя три недели она появилась на светском мероприятии, демонстрируя стройную фигуру. А теперь стало известно, что Лиза вернулась к работе.

«Друзья, всем доброго времени суток. Я приехала на площадку. Сегодня первый съемочный день после рождения Лии. Так что для меня важный день. Снимаемся. Я уже забыла, как это делается», - рассказала актриса.

Напомним, что от Ильи Авербуха у Арзамасовой есть еще сын Лев. Мальчик родился в августе 2021 года спустя год после свадьбы звезд.

Ранее Лиза Арзамасова рассказала о разногласиях со своим стилистом.