«Поразила меня своим великодушием»: адвокат Ефремова заявил, что семья Захарова не против УДО

Актер Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в колонии за смертельное ДТП с участием Сергея Захарова в Москве. Знаменитость отсидел уже половину срока и надеется на условно-досрочное освобождение. Семья погибшего мужчины простила осужденного и на намерена препятствовать УДО, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Позицию родственников Захарова высказал адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что передавал прошение представителей Ефремова семье Сергея. Близкие погибшего мужчины ответили на него согласием.

«Когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — отметил Добровинский.

Ранее защита Ефремова опровергла информацию об отказе актеру в условно-досрочном освобождении. По словам адвоката, соответсвующее ходатайство еще не было заявлено на суде.