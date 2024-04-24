Ходатайство еще не подавали: адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию об отказе в УДО

Сторона защиты еще не подавала ходатайство в суд об условно-досрочном освобождении, заявил адвокат Михаила Ефремова в беседе в ТАСС. Таким образом, он опроверг информацию от отказе осужденному актеру в УДО.

В Сети появилась новость, что суд отказал в ходатайстве защитникам Ефремова. На прошение якобы повлияли два нарушения, которые допустил актер. Как именно он нарушил устав колонии, где отбывает наказание, не сообщалось.

Если бы эта информация подтвердилась, то Ефремову пришлось бы забыть об УДО даже при согласии семьи погибшего в ДТП с ним Сергея Захарова. Однако адвокат актера объяснил, что пока соответствующее ходатайство подано не было.

Ранее защитник осужденного актера заявил, что Ефремов имеет шанс на выход из колонии по УДО. По его словам, артист бросил пить, ударно трудится и активно участвует в художественной самодеятельности.