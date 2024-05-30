Поразил костный мозг: семья Заворотнюк впервые рассказала, почему лечение не спасло актрису

Семья Анастасии Заворотнюк впервые рассказала о том, почему лучшие врачи не смогли спасти актрису. Kp.ru связался с племянницей знаменитости Полиной Заворотнюк, которая раскрыла некоторые детали заболевания.

Последние пять лет Анастасия боролась с раком головного мозга – глиобластомой. СМИ пишут, что ей оказывали лучшее лечение, пробовали экспериментальные препараты, но женщине не удалось выкарабкаться. Племянница звезды приняла соболезнования и ответила на несколько вопросов. Она пояснила, что на данный момент семья не нуждается в помощи.

Она также рассказала, почему лечение все-таки не помогло.

«Потому что рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», – заявила девушка.

На вопрос о современном лечении Полина не ответила и дала объяснение.

«Сейчас об этом уже не имеет смысла рассказывать», – сказала она.

Напомним, что Полина является дочерью родного брата Анастасии, которого зовут Святослав. Мужчины не стало в 2018 году, он скончался от перитонита в 52-летнем возрасте. После того, как мужчина ушел из жизни, его дочь очень поддерживала тетя. Родные рассказывали, что Анастасия очень любила видеться с Полиной.

Журналисты связались с матерью Анастасии Заворотнюк, но она не смогла говорить от слез и переизбытка эмоций. При этом женщина приняла соболезнования.

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