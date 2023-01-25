Поражен головной мозг: страдающей от неизлечимой болезни Кудрявцевой сделали неутешительный прогноз

На днях телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что уже на протяжении 10-ти лет страдает из-за тяжелого заболевания. У артистки хронические мигрени, с которыми не могут справиться никакие препараты. На помощь ей приходит только китайский специалист, облегчающий боль, но полностью избавиться от нее он не в силах.

Врач-цефалголог Кирилл Скоробогатых оценил недуг Кудрявцевой и сделал неутешительные прогнозы. По его словам, болезнь неизлечима и будет с телеведущей всю ее жизнь. Специалист подчеркнул, что мигрени – это очень серьезная проблема, ведь заболевание находится на втором месте в рейтинге опасностей, способных снизить качество жизни. Оно стоит даже выше онкологии.

Эксперт уверен, что, хоть с болезнью нельзя справиться полностью, бороться с ней нужно. Если приступы головной боли случаются часто, то необходимо использовать профилактическую терапию, она позволит минимизировать риски и взять мигрени под контроль.

Ранее на помощь страдающей Лере Кудрявцевой пришел и журналист Отар Кушанашвили. Он заявил, что телеведущей могут помочь мысли о нем.