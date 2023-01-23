«Думай обо мне»: Кушанашвили заявил, что готов помочь Кудрявцевой с мигренями необычным способом

51-летняя Лера Кудрявцева недавно призналась, что вот уже 10 лет она страдает из-за хронической мигрени. Она рассказала, что ненавидит это состояние, но не может с ним справиться, так как никакие таблетки ей не помогают.

На подмогу телеведущей решил прийти Отар Кушанашвили. В личном Телеграм-канале он пожалел артистку и пожелал ей скорейшего выздоровления, а также добавил, что у нее для нее есть действенное лекарство. По словам журналиста, все, что должна делать Кудрявцева – это думать о нем.

«Выздоравливай, пожалуйста, не болей. Думай обо мне. Это помогает от всех хворей. Я и есть квинтэссенция самого светлого, что есть в жизни», - обратился к Лере Кудрявцевой Кушанашвили.

К слову, журналист припомнил и о китайце, который помогает справиться телеведущей с недугом. Он сейчас уехал из России, поэтому артистка сильно мучается. Кушанашвили проклял целителя и сказал ему немедленно возвращаться.

Лера Кудрявцева не прошла мимо заявления приятеля и поблагодарила его за заботу. Также она сообщила, что сейчас чувствует себя намного лучше.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, как ее супруг Игорь Макаров сделал ей предложение.