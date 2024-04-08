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Опубликовано 08 апреля 2024, 12:11
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Поражает поклонников красотой: как выглядит сейчас повзрослевшая дочь Табакова

Дочь Табакова снялась в красном платье на 18-летие и поразила фанатов красотой.
Поражает поклонников красотой: как выглядит сейчас повзрослевшая дочь Табакова

© Starface.ru

Дочь народного артиста СССР Олега Табакова Мария снялась на 18-летие в красном женственном платье и поразила фанатов своей внешностью. Пользователи Сети отметили, что звездная наследница стала совсем взрослой.

Новую фотографию опубликовала мама именинницы Марина Зудина. На кадре Мария позировала в вечернем облегающем платье с вырезом на ноге и с дорогими массивными украшениями на шее и в ушах. Сидела девушка на кровати и смотрела в камеру.

«9 месяцев радостного ожидания тебя и 18 лет счастья с тобой!» - подписала снимок Зудина.

Поклонники в комментариях оставили немало комплиментов Марии по поводу ее внешности. Многие отметили, что и не заметили, когда она стала такой взрослой и красивой.

К слову, дочь Табакова уже строит романтические отношения с молодым человеком, которого одобряет ее мама. По словам Зудиной, Мария влюблена, и в своем избраннике она нашла качества, которые были присущи ее отцу. Однако раскрывать личность юноши она не спешит. Фанаты и СМИ даже не знают его имени.

Ранее психолог Екатерина Корендясева предположила, что у дочки Олега Табакова может быть «комплекс Эдипа».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Олег Табаков
Мария Табакова
Марина Зудина
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