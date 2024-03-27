Психолог Корендясева считает, что у дочки Табакова может быть «комплекс Эдипа»

Недавно Марина Зудина рассказала о личной жизни дочери от Олега Табакова. Актриса призналась, что у 17-летней наследницы есть возлюбленный. По словам Зудиной: «Маша ощущает себя более защищенной. Какие-то качества она нашла в возлюбленном, которые видела в отце». В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева объяснила, почему девушки выбирают мужчин, похожих на своих отцов.

«Этот феномен часто связывается с концепцией «комплекса Эдипа» в психоанализе, предполагающим стремление девочек к мужчине, подобному их отцу. Но есть и другие объяснения этого явления. Один из аспектов заключается в том, что отец является первым мужчиной, с которым девушка устанавливает эмоциональную связь. В детском возрасте девочки обычно подражают поведению родителя, формируют свое представление о том, каким должен быть мужчина. Этот образ может закрепиться в подсознании и влиять на выбор партнера в будущем», — высказалась эксперт.

Мужчина, напоминающий отца, может вызывать чувство комфорта и безопасности, особенно если отношения с отцом были положительными. Он может ассоциироваться с пониманием, поддержкой и чувством тепла, что делает его привлекательным объектом.