«Поражает, как он умеет быть разным!»: Елизавета Боярская раскрыла, какие качества ценит в муже

Актриса Елизавета Боярская уже более 10 лет состоит в браке с актером Максимом Матвеевым. Артистка поделилась в интервью «7Дней.ru», какие качества ценит в супруге.

Елизавета Боярская призналась, что восхищается Максимом Матвеевым не только как мужем и отцом, но и как актером. Артистка отметила, что супруг ответственно подходит к работе и не боится острых и пугающих вещей в своей профессии.

«Я восхищаюсь его бесконечной смелостью. Поражает, как он умеет быть разным, как не боится каких-то острых, иногда на грани фола вещей, и при этом он такой убедительный! Максим потрясающе сыграл своего персонажа в сериале „Мосгаз. Последнее дело Черкасова“. Это смело!» — поделилась Елизавета Боярская.

Более того, актриса подчеркнула, насколько ее муж вживается в образ, который воплощает на экране.

«Макс ужасно скрупулезно готовится к ролям и физически всегда себя приводит в форму. И я этот его подход дико уважаю, понимаю, что по-другому нельзя», — отметила Елизавета Боярская.

Также актриса поделилась, что супруг регулярно смотрит и профессионально оценивает ее работы.

«Мы стараемся смотреть работы друг друга. Не сразу, но по мере возможности. И мне интересно его мнение. Ведь никто другой честно не скажет, а мы друг у друга все-таки подмечаем какие-то недочеты», — призналась артистка.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. В 2012 году у супругов родился сын Андрей, а в 2018 году — сын Григорий.

Ранее сообщалось о том, что актриса Лариса Луппиан рассказала, что насильно заставляла сниматься Елизавету Боярскую.