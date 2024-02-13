Актриса Лариса Луппиан рассказала, что насильно заставляла сниматься Боярскую

Актриса Лариса Луппиан рассказала, что насильно заставляла сниматься Елизавету Боярскую. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В откровенном интервью Лариса призналась, что загубила свою кинокарьеру. Она не хотела, чтобы дочь повторила эту же ошибку. Вот почему ей приходилось идти на жестокие меры.

Когда Луппиан узнала, что Елизавета получила интересную роль в кино, то стала ее насильно принуждать к работе. Боярская боялась, что съемки в фильме «Вы не оставите меня» помешают ее театральной деятельности.

«Я ей просто кричала в трубку, с другого конца света проводила психотерапевтические сеансы. Я знала, о чем говорила», — высказалась знаменитость.

Актриса жалеет, что в свое время не смогла построить яркую карьеру в кино. По воспоминаниям Луппиан, она не прикладывала усилий для того, чтобы понравиться режиссерам.

«Я была просто идиоткой, проморгала эту возможность», — заявила знаменитость.

Ранее Лариса Луппиан рассказала, что остановило ее от развода с Боярским после измен. Подробности смотрите в этой статье.