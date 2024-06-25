«Порадуйтесь, конечно»: 37-летняя Настасья Самбурская показала себя с животом после слухов о беременности
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Актриса Настасья Самбурская прокомментировала появившиеся в Сети слухи о беременности. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена с накладным животом.
Как оказалось, 37-летняя актриса принимает участие в съемках нового фильма и появление наследника пока в ее планы не входит. Она также пояснила поклонникам, что станет матерью только после официального замужества.
«Порадуйтесь, конечно. Но пока максимум — это вздутие», — с иронией отметила Настасья.
Самбурская вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича в 2017 году, однако брак не продержался и года. По словам артистки, экс-супруг подвергал ее эмоциональному насилию и применял физическую силу.
Ранее Настасья Самбурская показала фото с предполагаемым бойфрендом после замечания от поклонника. Звезда «Универа» вышла из себя, когда ей сказали об одиночестве в 37 лет. Настасья опубликовала фотографию с бородатым спутником.