«Порадуем»: Юрий Шевчук рассказал о новом альбоме группы ДДТ

Певец Юрий Шевчук пообещал выпустить новый альбом - в него войдут написанные артистом в 2024 году песни. Известна примерная дата выхода - весна 2025 года.

Об этом солист ДДТ сообщил на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В данный момент репетируем на студии – работаем над новыми песнями, которые я написал в этом году, может к весне выпустим новый альбом», - рассказал музыкант.

Также коллектив переиздает старые альбомы на виниле. «Надеемся, что порадуем вас этими релизами», - отметил Шевчук, пожелав всем «добра и мира».

Ранее сайт «Страсти» узнал гонорар Шевчука за один концерт. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что до СВО певец получал 2-3 млн рублей. Сейчас Шевчук и ДДТ выступают на заграничных площадках. Продюсер считает, что гонорары исполнителей снизились, но максимум в два раза.