Порадовать нечем: госпитализированному с инсультом и пневмонией Глебу Панфилову по-прежнему плохо

Режиссер Глеб Панфилов, который был госпитализирован 11 мая с инсультом и пневмонией, не идет на поправку. Изменений в его состоянии не наблюдается.

Об этом ТАСС рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Панфилова пока не отпустят домой, врачи не дают прогнозов о состоянии.

«У меня другой информации нет. Такое же состояние», - коротко высказался собеседник.

11 мая стало известно, что Панфилов попал в реанимацию с геморрагическим инсультом. Спустя некоторое время его подключили к ИВЛ.

Панфилов – супруг умершей в январе 2023 года актрисы Инны Чуриковой. Он является режиссером фильмов «Иван Денисович», «Васса», «Начало» и других.