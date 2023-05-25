Порадовать нечем: госпитализированному с инсультом и пневмонией Глебу Панфилову по-прежнему плохо
Директор «Ленкома» рассказал о не меняющемся состоянии режиссера Глеба Панфилова в больнице.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Режиссер Глеб Панфилов, который был госпитализирован 11 мая с инсультом и пневмонией, не идет на поправку. Изменений в его состоянии не наблюдается.
Об этом ТАСС рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.
Панфилова пока не отпустят домой, врачи не дают прогнозов о состоянии.
«У меня другой информации нет. Такое же состояние», - коротко высказался собеседник.
11 мая стало известно, что Панфилов попал в реанимацию с геморрагическим инсультом. Спустя некоторое время его подключили к ИВЛ.
Панфилов – супруг умершей в январе 2023 года актрисы Инны Чуриковой. Он является режиссером фильмов «Иван Денисович», «Васса», «Начало» и других.