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22:30, 25 мая 2023
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Порадовать нечем: госпитализированному с инсультом и пневмонией Глебу Панфилову по-прежнему плохо

Директор «Ленкома» рассказал о не меняющемся состоянии режиссера Глеба Панфилова в больнице.

Порадовать нечем: госпитализированному с инсультом и пневмонией Глебу Панфилову по-прежнему плохо

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Режиссер Глеб Панфилов, который был госпитализирован 11 мая с инсультом и пневмонией, не идет на поправку. Изменений в его состоянии не наблюдается.

Об этом ТАСС рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Панфилова пока не отпустят домой, врачи не дают прогнозов о состоянии.

«У меня другой информации нет. Такое же состояние», - коротко высказался собеседник.

11 мая стало известно, что Панфилов попал в реанимацию с геморрагическим инсультом. Спустя некоторое время его подключили к ИВЛ.

Панфилов – супруг умершей в январе 2023 года актрисы Инны Чуриковой. Он является режиссером фильмов «Иван Денисович», «Васса», «Начало» и других.

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