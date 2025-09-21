«Порадовало, что не было пернатых королей и всяческих Лолит»: Яна Поплавская высказалась об «Интервидении»

Яна Поплавская поделилась мнением о прошедшем в Москве музыкальном конкурсе «Интервидение». В своем Telegram-канале актриса заявила, что на фоне всех событий Россия «дала всем жару», и порадовалась отсутствию на сцене Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и подобных артистов.

20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». В мероприятии приняли участие представители России, Беларуси, Казахстана, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии, Китая и других стран. Яна Поплавская оценила масштаб конкурса и призналась: изначально скептически настроенная, она изменила свое мнение. Артистка отметила, что «Интервидение» позволило РФ укрепить «культурные связи» с другими государствами.

«„Евровидение“ нервно курит в сторонке. <…> Очень круто и очень масштабно. <…> Сразу отвечу тем, кто скажет, что не время для таких конкурсов. Да, возможно, и так. Но Россия таким образом подтянула к себе дружественные страны. <…> Все это рвет к чертям рассказы Запада и вырожденцев из России про международную изоляцию нашей страны, про упадок нашей экономики, про всемирное осуждение и повсеместную ненависть к русским», — заявила Яна Поплавская.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» подчеркнула, что благодаря мероприятию такого формата Россия сможет заявить о себе на экономических и военно-технических форумах. Яна Поплавская объяснила: это важно для «перехода к многополярному миру»: «Россия дала жару всем. Все правильно делаем». Актриса, критикующая шоу-бизнес, также обратила внимание на отсутствие на «Интервидении» звезд, позорящих культуру в стране.

«А еще порадовало, что на орбите „Интервидения“ не было пернатых королей, всяческих Лолит и так далее. Жирный плюс», — заключила артистка.

Ранее Ольга Бузова заявила, что выступила бы эффектнее певца SHAMAN на «Интервидении».